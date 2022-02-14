Минздрав одобрил исследования инъекционного препарата от COVID-19 от "Промомед"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минздрав России одобрил проведение третьей фазы клинических исследований препарата от коронавируса для инъекций и ингаляций "Амбервин" российской фармацевтической компании "Промомед". Эта информация содержится в государственном реестре лекарственных средств.

"Открытое рандомизированное многоцентровое сравнительное исследование по оценке эффективности, безопасности и переносимости применения препарата "Амбервин", лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и раствора для ингаляций (ООО "Промомед рус", Россия) у пациентов, госпитализированных с COVID-19", - говорится в протоколе.

Согласно данным реестра, третья фаза клинических исследований препарата пройдет при участии 350 пациентов в 10 российских медучреждениях и завершится 31 декабря 2022 года.

В ноябре 2021 года "Промомед" сообщила о регистрации в России первого отечественного инъекционного препарата прямого действия для лечения COVID-19 "Арепливир". В конце декабря препарат был включен в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19, первая партия препарата была отгружена с завода "Биохимик". Фармацевтическая компания "Промомед" создана в 2005 году. Компания занимается разработкой, производством и продвижением лекарственных препаратов. В ее портфеле более 150 наименований лекарственных препаратов.