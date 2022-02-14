В горнолыжном комплексе "Снеж.ком" в Красногорске выявили около 30 нарушений безопасности

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Порядка 30 нарушений выявили в рамках проверки безопасности горнолыжного комплекса "Снеж.ком" в Красногорске. Они должны быть устранены в течение месяца, сообщается на сайте комплекса.

В середине января началась реконструкция горнолыжного комплекса "Снеж.ком". Она пройдет в несколько этапов. Так, в рамках первого этапа запланировано проведение полного аудита горнолыжного склона. После информации о закрытии склона на реконструкцию в сети появились сообщения жителей региона, обеспокоенных возможным строительством на месте комплекса иных объектов.

"Прокуратура и Ростехнадзор проверили безопасность горнолыжного комплекса "Снеж.ком" Представители Красногорской городской прокуратуры совместно с сотрудниками Ростехнадзора проверили соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности всесезонным горнолыжным комплексом "Снеж.ком". Основанием для проверки стали многочисленные обращения посетителей комплекса. В предоставленном ведомством списке перечислены 30 нарушений, которые необходимо устранить в течение месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди нарушений была выявлена ненадлежащая эксплуатация оборудования повышенной опасности. "В частности, правоохранителей заинтересовали сосуды-маслоотделители, установленные в машинном зале и на участке снегопроизводства центральной холодильной станции склона. Эти обязательные для любой холодильной и климатической системы компоненты выпущены еще в 2006 году", - поясняется в сообщении.

Владельцы объекта в январе инициировали собственный технический аудит горнолыжного склона. Для доступа к инженерным системам было необходимо расчистить снежный покров и частично демонтировать подвесное оборудование канатных дорог. Также планируется оценить состояние поля склона и основного элемента охлаждения горы - трубопровода с хладоносителем. Специалисты технической службы комплекса параллельно проверяют состояние изнашивающихся элементов кресельной и бугельной дорог. Каток, фитнес-клуб, кружки и секции работают в штатном режиме.

"После многочисленных жалоб посетителей мы решили провести техаудит склона. На объекте многие годы эксплуатируется оборудование повышенной опасности. В настоящий момент формируем перечень мероприятий, которые понадобятся для устранения выявленных прокуратурой и Ростехнадзором нарушений", - приводятся в сообщении слова конкурсного управляющего всесезонным горнолыжным комплексом "Снеж.ком" Романа Носова.