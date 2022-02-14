Работу детских кружков и секций возобновят с 21 февраля в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /ТАСС/. Работа детских кружков и секций в учреждениях культуры, приостановленная ранее из-за эпидобстановки, возобновится с 21 февраля в Новгородской области. Об этом сообщил региона Андрей Никитин во время проведения оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Через неделю, не с этого понедельника, а со следующего учреждениям допобразования разрешим работу при соблюдении всех эпидемиологических требований", - сказал он.

Работа детских кружков и секций была приостановлена в Новгородской области с 1 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 14 февраля в Новгородской области зарегистрировано 82 470 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки - 1 315 случаев. По результатам проведенных исследований в пробах клинического материала от 1 331 пациента с COVID-19 у 724 пациентов (54,4%) идентифицирован штамм "омикрон". Более чем в 90% случаев заболевание протекает в легкой форме, преимущественно ОРВИ.

В медицинские организации области с диагнозом COVID-19 госпитализировано 1 225 человек, проходят амбулаторное лечение 8 875 человек. Продолжают находиться под медицинским наблюдением 17 213 контактных лиц.