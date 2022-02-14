В Калужской области за неделю снизился темп роста заболеваемости коронавирусом

КАЛУГА, 14 февраля. /ТАСС/. Темп прироста количества заражений коронавирусом в период с 7 по 13 февраля составил 11%, в то время как неделей ранее это показатель достигал 177%. Снижению заболеваемости способствовало, в том числе введение карантина в школах региона, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства по итогам заседания оперативного штаба.

"Недельный темп прироста заболеваемости в Калужской области 11,6%. Максимальные темпы прироста заболеваемости были отмечены на пятой неделе до 177,5%", - говорится в сообщении.

На заседании оперштаба отметили, что сдержать распространение инфекции в регионе удалось благодаря принятию ограничительных мер, а также оптимизации работы телемедицинского центра, который проводит дистанционный прием пациентов. "После резкого всплеска заболеваемости, благодаря тому, что мы приняли меры, в том числе и по каникулам, по разобщению детей, мы получили в результате снижение заболеваемости, низкий уровень заболеваемости среди тех, кто учится в школе (ниже пороговых значений) и в целом ситуацию, которая позволяет нам с имеющимися мощностями здравоохранения считать ее управляемой", - приводит пресс-служба слова губернатора Владислава Шапши.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 14 февраля, в Калужской области с начала пандемии выявили 85 883 случая заражения коронавирусом, в том числе 997 - за последние сутки. Выздоровели 67 685 человек, 1 331 пациент умер.