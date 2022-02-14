В Думу внесли законопроект о праве отказаться в суде от прежних показаний

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сенатор Людмила Нарусова внесла в Госдуму законопроект, который позволит обвиняемому отказаться в суде от данных на стадии досудебного разбирательства показаний, даже если они были даны в присутствии защитника. Документ размещен в думской электронной базе в понедельник.

Поправки предлагается внести в статью 75 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. Как пояснили в аппарате сенатора, в настоящее время по закону нельзя отказаться от показаний в суде, сославшись на то, что они были получены с применением насилия, если на допросе присутствовал защитник, в том числе назначенный следствием. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что одна из главных причин использования оперативниками насилия - "их заинтересованность в демонстрировании раскрытия преступления по делам, где нет весомых доказательств вины, но для повышения показателей бывает достаточно выбить признания, в том числе у невиновных".

Как полагают разработчики документа, чтобы обессмыслить применение пыток и не допустить привлечение к уголовной ответственности невиновных, необходимо внести изменения в статью 75 УПК РФ, убрав из перечисленных недопустимых доказательств "показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника". "Подавляющее большинство обвиняемых не имеют возможности пригласить адвоката по соглашению из-за очень высокой стоимости их услуг. Как показывает практика, оперативные работники, следователи используют это обстоятельство. Они организовывают участие адвокатов по назначению, приглашают нередко тех, кто заведомо не будет портить им показатели. В присутствии этих адвокатов производятся допросы без применения пыток, но заранее предупреждают обвиняемых: если они не будут признавать себя виновными, их ожидают пытки, либо угрожают неприятностями их родственникам", - говорится в пояснительной записке.

При этом, как отмечается, адвокаты в таких случаях необходимы, чтобы подтвердить в суде отсутствие пыток. "Если из текста закона убрать слова "в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника", проблема обвинения невиновных в значительной степени будет решена. Следователям необходимо будет добывать другие доказательства вины обвиняемых, которые позволят быть уверенными в привлечении виновных в реальном раскрытии преступлений", - считает автор инициативы.

Актуально для судов присяжных

Как говорится в документе, особенно актуален этот вопрос для суда присяжных. "Речь идет о запрете судьям, прокурорам и адвокатам информировать присяжных о жалобах подсудимых на признания, полученные в результате применения пыток, когда в судебном заседании они отказываются от этих признаний. Суды при этом ссылаются на закон, не позволяющий знакомить присяжных с недопустимыми доказательствами. Однако в таких случаях речь идет не о недопустимости доказательств, а о достоверности признаний, данных на следствии, возможно, в результате применения пыток", - отмечает законодатель. Инициатива подготовлена по результатам деятельности рабочей группы по разработке законопроекта об ужесточении наказания за пытки.

20 декабря главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в Думу законопроект о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение.