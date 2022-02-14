Горнолыжная школа для детей открылась на базе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 14 февраля. /ТАСС/. Детский клуб экстремальных видов спорта "Дукка-Архыз" открылся на курорте Архыз в Карачаево-Черкесской Республике, для занятий горными лыжами воспитанникам клуба предоставляется бесплатный подъем на канатке. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"На базе горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии открылся детский клуб экстремальных видов спорта "Дукка-Архыз". Для детей региона от 5 до 13 лет занятия с профессиональными тренерами доступны на льготных условиях", - рассказали в пресс-службе.

Первым запущено направление по горным лыжам. В дальнейшем, как отмечается, список дополнят скалолазание, альпинизм, фристайл, акробатика.

"Школа "Дукка-Архыз" - важный проект для нашего курорта, потому что путь к олимпийским медалям начинается в детстве, на спортивных площадках рядом с домом. И это уже не первый для компании проект по популяризации горных видов спорта в регионах, где расположены наши курорты. В течение нескольких лет учебные программы "Лыжи зовут", "Лыжи мечты" и "Байк на старт" помогли сделать первые шаги в горнолыжном спорте и маунтинбайке более чем 1 500 ребятам, проживающим в окрестностях курортов, в том числе детям с ограниченными возможностями", - отметил генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

Проект "Дукка-Архыз" запустил резидент "Архыза" - компания "ПикЭкспириенс", которая предоставляет на курорте официальный сервис проката оборудования, услуги инструкторов и гидов. Для занятий горными лыжами бесплатный подъем на канатных дорогах воспитанникам клуба обеспечивает "Кавказ.РФ" - управляющая компания курорта Архыз, спортинвентарь и оборудование - "ПикЭкспириенс". "Родители оплачивают только работу тренеров по минимальному тарифу", - пояснили в пресс-службе.

Двухчасовые тренировки проходят с понедельника по пятницу. Детей распределят по нескольким группам в зависимости от возраста и уровня катания. "Наша главная цель в том, чтобы уже через несколько лет воспитанники нашей школы, уроженцы Карачаево-Черкесии, могли стать участниками и победителями региональных и федеральных чемпионатов, а быть может даже и Олимпийских игр. Все условия на "Архызе" для этого есть: качество и разнообразие трасс, инфраструктура, тренерский состав высокого уровня", - цитирует пресс-служба учредителя компании-резидента курорта Андрея Кузнецова.

О курорте

Горнолыжный сезон на курорте Архыз длится с декабря по апрель. После короткого межсезонья наступает время горных походов, путешествий к ледниковым озерам в пешей доступности и купания в горных водопадах. Ежегодно сотрудники курорта прокладывают новые экологические тропы, а резиденты развивают летние сервисы. Отели предлагают оздоровительные программы и SPA с открытыми бассейнами.

Архыз - стартовая площадка Северо-Кавказского туристического кластера, флагманский курорт АО "Кавказ.РФ". Курорт был построен за 2,5 года. Он ориентирован на активный семейный отдых.

Архыз демонстрирует устойчивый рост турпотока каждый год с момента открытия. Средний прирост посетителей от года к году увеличивается на 20%. В сезоне 2020-2021 гг. трассы были открыты для катания с 28 ноября по 25 апреля, турпоток за это время составил 565 тыс. человек. Это на 67% больше по сравнению с зимним сезоном 2019-2020 гг.