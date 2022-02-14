Почти 6 тыс. процедур ЭКО выполнили в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) провели в Московской области в 2021 году. Услуга предоставляется в регионе бесплатно при оформлении квоты, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В прошлом году в Московской области было выполнено свыше 5,8 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что получить услугу можно бесплатно, оформив квоту.

"Процедура ЭКО помогает женщинам, которые по каким-либо причинам не могут забеременеть естественным путем. В прошлом году у жительниц региона, сделавших процедуру экстракорпорального оплодотворения, родилось 2 333 ребенка", - приводятся в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.