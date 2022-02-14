В Думе появится рабочая группа по совершенствованию норм о защите христианских ценностей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Совет Думы на заседании в понедельник принял решение о создании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей. Об этом сказал журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Совет Думы принял решение о создании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей. В ее состав вошли представители всех фракций, а сама группа создается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - сказал парламентарий, который возглавит рабочую группу.

По словам политика, одной из задач группы будет координация взаимодействия законодателей по вопросам защиты традиционных ценностей нашей страны с представителями всех традиционных религиозных конфессий.

"В связи с недавно принятыми поправками к конституции мы считаем необходимым соотносить рассматриваемые Госдумой законодательные решения не только с уже существующими критериями эффективности и финансовых затрат, но и с традиционными ценностями нашей страны, интересами семей, задачами по народосбережению, поставленными президентом", - подчеркнул он.

"Культура, образование, цифровые технологии, здравоохранение, безопасность - во всех этих сферах необходимо руководствоваться не только соображениями об эффективности, но и представлениями о морали, заложенными в русском культурном коде", - заключил Толстой.