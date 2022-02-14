В Крыму расширят до четырех полос подъезд от трассы "Таврида" к Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Подъезд от трассы "Таврида" к курортной Феодосии расширят с двух до четырех полос за два года, сообщили журналистам в пресс-службе Упрдор "Тамань".

"Главным итогом капремонта станет расширение с двух до четырех полос подъезда к Феодосии от федеральной трассы "Таврида". Также предусмотрено переустройство коммуникаций, водопропускных труб, укладка новой и усиление существующей дорожной одежды, разделение встречных потоков движения с помощью барьерного ограждения", - отметил и. о. начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Владимир Пивовар.

Уточняется, что 14 февраля, был подписан контракт на проведение проектно-изыскательских работ по капремонту участка протяженностью 7,5 км в составе федеральной трассы "Таврида". "Документом предусмотрено выполнение инженерных изысканий и проектных работ, а также проведение государственной экспертизы. Срок завершения работ по капитальному ремонту - 2023 год.

В конце 2021 года участок был передан в оперативное управление Упрдор "Тамань". Также уточняется, что интенсивность движения здесь - свыше 7 тыс. автомобилей в сутки.

В августе 2020 года президент России Владимир Путин, проехав на автомобиле Aurus по одному из новых участков трассы "Таврида", отметил, что для удобства туристов нужно строить больше съездов к побережью. В 2021 году вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшие годы будут построены четырехполосные съезды от трассы "Таврида" к основным городам Крыма.