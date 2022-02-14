В притоки реки Терек в Северной Осетии выпустили 180 тыс. экземпляров каспийского лосося

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты выпустили 180 тыс. экземпляров каспийского лосося в притоки реки Терек в Северной Осетии для восполнения популяции. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"В рамках государственного задания в притоки реки Терек в РСО - Алания выпущено 180 тыс. экземпляров каспийского лосося. Средняя навеска экземпляров составила 25 гм. По словам специалистов, промвозврат составит около 5%, а это значит, что 9 тыс. экземпляров вернутся на места нереста. Часть из них мигрирует в Каспийское море, часть останется в реках Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Всего в 2022 году в водоемы Серного Кавказа в рамках государственного задания по искусственному воспроизводству популяции планируется выпустить 450 тыс. экземпляров этого вида рыбы. А в рамках компенсационных мероприятий (за счет организаций, которые нанесли урон окружающей среде своей хозяйственной деятельностью) водоемы региона пополнятся на 1 млн 184 тыс. экземпляров молоди каспийского лосося.

По данным управления, компенсировать ущерб будут 16 организаций. А самый крупный выпуск осуществит ПАО "Русгидро".

Ранее сообщалось, что более 1,5 млн экземпляров молоди ручьевой форели выпущено в водоемы Северного Кавказа.