Представители регионов предложили включить строительство приютов для животных в нацпроект

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские муниципалитеты, у которых нет финансирования, должны иметь возможность строить приюты для животных по национальному проекту "Жилье и городская среда", также для их создания нужно предоставлять частным приютам землю на льготных условиях и снизить требования в северных регионах РФ. Такое мнение высказали представители регионов России в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в законодательство РФ, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак, в Госдуме.

"Как отдельное мероприятие в нацпроекте "Жилье и городская среда" <…> муниципалитетам [надо] дать возможность, у кого нет финансирования, финансироваться за счет нацпроекта по строительству вот этих [приютов]", - сказал первый заместитель главы администрации города Владивостока Азат Ислаев, отметив, что отсутствие бездомных собак повышает комфорт городской среды.

Аналогичное мнение высказала заместитель главы администрации города Воронежа Людмила Бородина. Она добавила, что также необходимо предусмотреть возможность создания площадок для выгула домашних животных. Кроме того, нужно поддержать частные приюты и предоставить им возможность получать землю на льготных условиях. "Необходимо поддержать существующий частный приют, это очень важно - мы бы дали возможность им эффективно работать. Необходимо <…> выделять землю без торгов на год для того, чтобы дать возможность строительства частных приютов. <…> Необходимо определить достаточно бюджетный проект приюта и транслировать его для всех, чтобы его можно было применять при строительстве за счет бюджетных денег. Необходимо организовать <…> льготную стерилизацию, поддержку волонтеров и создание выгульных площадок", - пояснила она.

Говоря о создании приютов, мэр Якутска Евгений Григорьев предложил рассмотреть возможность снизить требования к их строительству в северных регионах страны. "По строительству приютов требования надо упростить, потому что в наших субъектах, в наших условиях крайнего Севера эти приют выходят "золотые". На Сахалине коллеги ставят [приют] за 1,3 млрд рублей на тысячу голов [собак], в Воронеже [приют на] 250 голов - 130 млн рублей. Сегодня надо понимать, что, когда у нас тысяча собак, у меня в городе только порядка 6 тыс. собак, и мы только силами волонтеров не сможем этот объем покрыть", - отметил он.

Одна из ключевых задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов.