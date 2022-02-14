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Пандемия COVID-19

В Воронеже в 10 соцобъектах разместили пункты первичного приема пациентов с ОРВИ

Пункты развернули во дворце спорта, в городском дворце культуры, детских школах искусств и центре развития творчества детей и юношества

ТАСС, 14 февраля. Пункты для первичного приема жителей с симптомами ОРВИ и коронавируса, которые не смогли обратиться в территориальные поликлиники, развернули в 10 помещениях социальных объектов в Воронеже из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

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"На период эпидемиологического неблагополучия поликлиникам на безвозмездной основе передано 10 помещений в объектах, относящихся к социальной сфере города, в которых развернуты пункты первичного приема", - сообщается по итогам проведения очередного еженедельного планерного совещания.

Переданные неиспользуемые помещения расположены в том числе во дворце спорта, в городском дворце культуры, детских школах искусств и центре развития творчества детей и юношества. Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона, обратиться в пункты первичного приема смогут жители с симптомами ОРВИ, в том числе коронавируса, а также те, кто не смог попасть в территориальные поликлиники. "В центрах первичного осмотра специалисты проводят осмотр, экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-CoV-2, при необходимости выдают лекарственные препараты и оформляют больничный лист", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее власти Воронежской области объявили о новых ограничительных мерах из-за роста заболеваемости коронавирусом: в областном центре учеников 5-11 классов перевели на дистанционный режим обучения с 3 по 16 февраля. В регионе с 16 января число ежесуточных заражений коронавирусом выросло с 417 до 5 421.

Общее число инфицированных превысило 271 тыс., количество выявленных случаев выздоровления - 213 тыс. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет равен 67,7%. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, запрещена ночная работа заведений общепита, отменили все спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях.

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РоссияВоронежская областьПандемия COVID-19
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