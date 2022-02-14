Детский омбудсмен Татарстана просит прокуратуру оценить законность съемок "Слова пацана"

КАЗАНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец написала обращение на имя прокурора Татарстана Илдуса Нафикова с просьбой проверить законность участия подростков в съемках фильма "Слово пацана" о "казанском феномене". Об обращении ТАСС сообщила детский омбудсмен по республике.

"Прошу Вас инициировать проверку действий сотрудников ООО "Тумач Продакш" на предмет вовлечения несовершеннолетних в контент, наносящий вред их психическому и нравственному здоровью и соответствие этих действий требованиям Федерального закона <...> "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - говорится в обращении Волынец на имя Нафикова.

Также Волынец обратилась к авторам фильма и попросила предоставить ей копию сценария. Омбудсмен сообщила, что в ее адрес поступают обращения родителей несовершеннолетних, обеспокоенных предстоящими съемками фильма на основе книги Роберта Гараева "Слово пацана".

Уточняется, что по содержанию фильм посвящен культуре молодежных криминальных сообществ, во многом определявших образ столицы Татарстана на протяжении трех десятилетий, с начала 1970-х до рубежа 1990-х и 2000-х, а также романтизации бандитизма.

"В годы активности группировок было похоронено много молодых ребят, и выход в свет фильма "Слово пацана" может повлиять на неокрепшую психику подрастающего поколения негативным образом", - указала в обращении омбудсмен. Комментарием прокуратуры ТАСС пока не располагает.

"Слово пацана" - восьмисерийный фильм на основе книги Роберта Гараева. Режиссером фильма стал Жора Крыжовников, начало съемок запланировано на конец 2022 года. Кастинг стартовал в Казани 3 февраля. Уже через день кастинг закрыли из-за большого количества заявок.