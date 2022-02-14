В региональный чемпионат WorldSkills Russia в КЧР включили три новых направления

ЧЕРКЕССК, 14 февраля. /ТАСС/. Компетенции "Администрирование отеля", "Кондитерское дело" и "Медицинский и социальный уход" впервые включили в региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства республики.

"На базе Колледжа индустрии питания, туризма и сервиса состоялось торжественное открытие регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Республиканские соревнования пройдут с 14 по 27 февраля по 19 компетенциям. Впервые в этом году Карачаево-Черкесия принимает участие в юниорском чемпионатном движении по трем компетенциям - "Администрирование отеля", "Кондитерское дело", "Медицинский и социальный уход", - говорится в сообщении.

В соревнованиях регионального чемпионата примут участие более 120 студентов профессиональных образовательных организаций и 17 учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Карачаево-Черкесии. Также будут задействованы 160 экспертов из числа мастеров производственного обучения, преподавателей, сотрудников предприятий и организаций региона. Оценят работу участников и экспертов независимые эксперты и главные эксперты движения WorldSkills Russia.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.