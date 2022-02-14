Глава Коми заявил, что республика пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

СЫКТЫВКАР, 14 февраля. /ТАСС/. Запас свободных инфекционных коек в Республике Коми уменьшился до менее чем 20%, поэтому в ближайшее время развернут дополнительные места для лечения пациентов с коронавирусом. Регион пока не вышел на плато по заболеваемости COVID-19, сообщил в понедельник глава республики Владимир Уйба.

"Сегодня за сутки у нас 2 427 случаев коронавируса, вчера было 2 616. Мы так пока и не можем выйти на плато. Занимаемся тем, чтобы быстрее пройти пики и выйти на плато. Везде идет рост, повсеместно - и в городах, и в районах, поэтому мы максимально стараемся следить за наличием инфекционных коек. Сегодня утром я дал команду разворачивать новые койки в дополнение к 2 319. Из них занято уже 1 952 (84%), то есть резерв меньше 20%", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона в социальной сети "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, более 417 тыс. жителей прошли вакцинацию, более 80 тыс. ревакцинировались. "Система здравоохранения сейчас в самой тяжелой ситуации. Поэтому прошу не контактировать с больными, при малейших признаках заболевания оставаться дома и дальше действовать по алгоритму, о котором много раз информировали", - добавил глава региона.

Как уточнили ТАСС в Минздраве Коми, резервы на разворачивание инфекционных коек есть во всех муниципалитетах, при необходимости их число могут увеличить до почти 3 тыс., задействовать лечебные санатории и детские лагеря.

На 14 февраля в Коми выявили всего 130 221 заразившийся коронавирусом, из 2 427 заболевших за сутки 100 госпитализированы. Выздоровели 103 933 человека, умерли 2 829. В школах Сыктывкара, Ухты, Воркуты и других крупных городов и районов республики с 25 января по 6 февраля вводилось дистанционное обучение. С 25 января по 20 февраля приостановили оказание плановой медпомощи, за исключением экстренных и неотложных случаев, социально-опасных заболеваний, направлений "онкология", "акушерство и гинекология" и других. Коллективный иммунитет к коронавирусу в регионе составляет 73,5%.