Историки представили подтверждения геноцида народов СССР на суде в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Свидетельства геноцида мирного советского населения Ростовской области в периоды оккупации региона во время Великой Отечественной войны представили в Ростовском областном суде в понедельник, передает корреспондент ТАСС.

В 79-ю годовщину освобождения Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков Ростовский областной суд продолжил рассмотрение дела о признании геноцидом преступлений, совершенных нацистами и их союзниками в период оккупации Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Основанием для обращения в суд стали результаты работы, при проведении которой изучили архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области. Первое заседание по делу состоялось 10 февраля.

"Было установлено, что в период немецко-фашистской оккупации Ростовской области было повешено, расстреляно, замучено и угнано в немецкое рабство 182 061 человек из числа мирного населения и военнопленных. Расстрелу подлежали бойцы Красной Армии и члены их семей, партийные и общественные работники, больные, психически нездоровые, представители других национальностей - славяне, евреи, цыгане, а также те, кто состоял в смешанных браках", - рассказала на судебном заседании доктор исторических наук, доцент, заведующая кафедрой отечественной истории XX-XXI веков ЮФУ Мария Пономарева.

По ее словам, во время подготовки к процессу изучили более 3,5 тыс. документов. Результаты исследований позволяют говорить о геноциде мирного населения во время оккупации территории Ростовской области.

"Если мы посмотрим на количество жертв среди мирного населения по той же шахте им. Красина (в городе Шахты), Петрушиной балке (в Таганроге), по разным территориям Ростова, городам Миллерово, Сальск, то мы увидим цифры, сопоставимые с количеством жителей малого или среднего города. <…> Это была целенаправленная политика по уничтожению определенных категорий населения", - пояснила Пономарева.

Старший научный сотрудник ЮНЦ РАН Владимир Афанасенко приводит в качестве примера массового уничтожения военнопленных пересыльный лагерь "Дулаг-125" ("Миллеровская яма"), созданный в годы оккупации в районе города Миллерово. "В окружении под Миллерово <...> оказались 88 689 бойцов и командиров (Красной Армии). Тысячи добавлялись позже <…>. За неполных пять месяцев, по разным данным, там уничтожили от 46 до 200 тыс. человек", - сказал Афанасенко.

Соратники нацистов

При этом установлено, что уничтожением людей в "Миллеровской яме" занимались не только солдаты гитлеровской армии, но и их союзники из других стран. "Юг, в том числе Ростовская область, был одним из "полигонов", где карательная политика союзников Вермахта проявилась во всей своей жестокости. В первую очередь это касается Венгрии - 2-я Венгерская армия, Румынии - 3-я и 4-я Румынские армии, Италии - 8-я Итальянская армия <…>. Это более 800 тыс. человек личного состава", - отметил Афанасенко.

Участие союзников нацистов в карательных операциях на территории Ростовской области подтверждается архивными документами, подтвердил на судебном заседании директор Государственного архива Ростовской области, кандидат исторических наук Николай Трапш.

"Есть акт 1060 Криворожского совета депутатов трудящихся Ростовской области "О злодеяниях немецко-фашистских оккупантов", где в качестве участников этих злодеяний названы союзники немцев - представители Италии и Венгрии. Это касается слободы Никольской Покровского сельсовета - здесь они обвиняются в убийстве мирного населения, в изнасиловании, а также в угоне в рабство на неопределенный срок", - привел пример Трапш.

Также он рассказал об архивных документах, которые свидетельствуют о поголовном истреблении мужского населения отдельных хуторов Морозовского района Ростовской области, массового уничтожения местных жителей в городах Азова, Ростова-на-Дону и других территорий региона.

На заседании 14 февраля также заслушали свидетельские показания жителя Ростова-на-Дону Евгения Моисеева. Будучи подростком, в годы оккупации он стал участником подпольной группы, в октябре 1942 года его схватили. Последующие три года Моисеев провел в немецких концлагерях. Его показания вместе с книгой воспоминаний "Голос живой памяти" приобщили к материалам дела. Следующее заседание суда назначили на 17 февраля.

Об оккупации Ростовской области

В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался временной оккупации немцами: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до середины февраля 1943. С 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден.

По данным прокуратуры Ростовской области, всего за время оккупации на территории региона уничтожили, угнали в концлагеря и на принудительные работы более 200 тыс. человек - не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных. Вывезли в Германию и на территории, находившиеся в тылу германских войск, не менее 85 тыс. мирных граждан.

Согласно архивным данным по Ростовской области, в период оккупации в Змиевской балке города Ростова-на-Дону уничтожили более 27 тыс. человек, в шахте им. Красина города Шахты - более 3,5 тыс. человек, в Петрушиной балке Таганрога от 7 тыс. до 10 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей, на территории карьера кирпичного завода города Сальска - более 3 тыс. мирных жителей и военнопленных.