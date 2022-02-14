Беглов заявил о сдерживании вертикального подъема заболеваемости COVID-19 в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Вертикальный подъем заболеваемости коронавирусом, который наблюдался в Санкт-Петербурге в последние несколько недель, удалось сдержать, сообщил в понедельник губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России".

"Сегодня эпидемическая ситуация в Петербурге остается напряженной, но контролируемой. Нам удалось сдержать вертикальный подъем заболеваемости", - сказал Беглов.

Он отметил, что в городских стационарах развернули более 10 тыс. мест для больных с коронавирусом и пневмониями, сохраняется большая нагрузка на поликлиники, но изменение схемы их работы, возможность дистанционного открытия и закрытия больничного и отмена повторного ПЦР-теста для выписки помогли улучшить ситуацию.

"Больше трех недель первичное звено работает в Петербурге под огромной нагрузкой. Были оперативно перестроены схемы работы, перешли на массовый прием пациентов с симптомами COVID-19 и ОРВИ. Обеспечили бесплатными лекарствами 160 тыс. амбулаторных больных. Выдержали рекордные объемы тестирования: в отдельные дни делали более 90 тыс. ПЦР-тестов. Для сравнения, в среднем за два года эпидемии выполняли от 20 до 30 тыс. таких исследований в сутки", - отметил губернатор.

Ежедневный прирост заболеваемости ковидом в Петербурге остается высоким, в течение двух недель почти каждый день фиксировалось порядка 20 тыс. новых случаев, в отдельные дни этот показатель снижался вполовину. За последние сутки прирост заразившихся составил 11 384 человека. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали более 1,2 млн случаев заражения.