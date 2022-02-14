Вечорко заявил, что Москва преодолела пик по заболеваемости "омикроном"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Система здравоохранения Москвы была готова к росту заболеваемости коронавирусом из-за нового омикрон-штамма, пик уже пройден. Об этом сообщил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в своем аккаунте в Facebook .

"Как и ожидалось, "омикрон" оказался более заразным, чем предыдущие штаммы. Его стремительное распространение было ожидаемо. Система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии, и уже сейчас можно говорить о том, что Москва преодолела пик заболеваемости "омикроном", - написал Вечорко.

По его словам, в стационарном звене наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций. Так, в ГКБ №15 за период с 7 по 14 февраля поступили 1 143 человека, что на 382 пациента меньше, чем за первую неделю февраля; наблюдается также уменьшение числа пациентов, госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (294 и 239 человек соответственно за две недели февраля).

Также в 1,6 раза уменьшилось поступление пациенток в роддом ГКБ №15. Число оперативных вмешательств остается на прежнем уровне, поскольку в больницу продолжают поступать пациенты с сопутствующими, в том числе хирургическими патологиями.

"Расслабляться не стоит, абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме. Иммунизация остается самым надежным способом защиты", - заключил Вечорко.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 613 492 случая заражения, из них 9 616 за последние сутки. Выздоровели 2 214 046 человек, умерли 40 102. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 803 415 человек, коллективный иммунитет составляет 59,5%.