Более 110 стран отстают от намеченных ВОЗ темпов охвата населения прививками от ковида

ЖЕНЕВА, 14 февраля. /ТАСС/. На настоящий момент 116 стран мира отстают от графика вакцинации, позволяющего достичь поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели - охватить прививками от коронавируса не менее 70% населения в каждом государстве к середине 2022 года. Об этом заявил в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на организованном США международном форуме по COVID-19, он отметил: "На настоящий момент 116 стран не укладываются в график для достижения нашей общей цели по вакцинации к середине этого года 70% населения во всех государствах".

Глава ВОЗ подчеркнул, что в некоторых странах широкий охват населения вакцинацией в сочетании с менее тяжелым протеканием болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса, чем при инфицировании другими штаммами, "является движущей силой для ложного нарратива, что пандемия закончилась". В то же время "низкий охват вакцинацией и низкие темпы тестирования в других странах создают идеальные условия для появления новых вариантов [коронавируса]".

По словам Гебрейесуса, человечество способно "взять пандемию под контроль в этом году", однако оно сталкивается с "растущим риском" упустить эту возможность.