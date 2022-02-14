Глава Чувашии поручил централизовать закупки в сфере школьного питания

14 февраля. /ТАСС/. Дорожную карту по централизации закупок в сфере школьного питания разработают в Чувашии, соответствующее поручение дал глава республики Олег Николаев в понедельник на еженедельной планерке в правительстве. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы региона.

"На еженедельной планерке в Доме правительства глава Чувашии Олег Николаев поручил Минобразования Чувашии совместно с главами администраций и Госслужбой по конкурентной политике и тарифам разработать дорожную карту по централизации закупок в сфере школьного питания", - отмечается в сообщении.

По мнению Николаева, централизованные закупки позволят минимизировать фальсификат, контрафакт и, соответственно, повысить качество поставляемой продукции. "Чем меньше лоты, тем больше возможностей проникнуть в систему обеспечения питанием у мелких игроков, которые зарабатывают не на качестве, а за счет поставок некачественной продукции", - процитировали главу республики в пресс-службе.

Николаев раскритиковал глав муниципалитетов за нежелание пользоваться механизмами электронного взаимодействия при организации работы по обеспечению бесплатным питанием учеников 5-11 классов из многодетных малоимущих семей. Эта льгота предоставляется на основании справок из органов соцзащиты о признании семей малоимущими. Муниципалитеты по соглашению с Минтруда Чувашии могут запрашивать данные сведения в порядке межведомственного электронного взаимодействия. По словам министра образования и молодежной политики республики Дмитрия Захарова, при наличии такого механизма предпочитается способ получения от родителей бумажных справок. При этом в пяти муниципалитетах - Порецком, Яльчикском, Янтиковском, Алатырском и Батыревском районах - соглашения об информационном обмене не заключены.

Николаев назвал такое отношение нерасторопным и безответственным. "Изначально, когда в прошлом году мы принимали решение, говорили о том, что более 12 тыс. детей могут получить такую возможность. В итоге более 3 тыс. всего лишь в прошлом году питались. Уверен, что это недоработка глав администраций, управлений образования, директоров школ", - отметил он.

Согласно решению президента России Владимира Путина с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание предоставляется всем учащимся начальной школы. В Чувашии льготой пользуется свыше 64 тыс. учеников первых-четвертых классов. На обеспечение бесплатным горячим питанием школьников начальных классов в Чувашии в 2021 году выделили более 607 млн рублей. На 2022 год запланировали более 644 млн рублей (в том числе из федерального бюджета порядка 638 млн рублей). По указу главы Чувашии с 1 сентября 2021 года бесплатным горячим питанием обеспечили учеников 5-11 классов из многодетных малоимущих семей. Из бюджета республики на эти цели в 2021 году выделили около 75 млн рублей.