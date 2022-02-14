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Пандемия COVID-19

Лидер фракции "Единая Россия" в Думе ушел на самоизоляцию

В пресс-службе партии добавили, что Владимир Васильев "чувствует себя удовлетворительно"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Думе Владимир Васильев находится на самоизоляции из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба думской фракции единороссов.

"Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев находится на самоизоляции. Сданный им тест показал положительный результат. В связи с этим он работает удаленно", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Васильев "чувствует себя удовлетворительно". "Он вакцинирован. Симптомы обычной простуды", - подчеркивается в сообщении.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссия"Единая Россия"Пандемия COVID-19
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