Лидер фракции "Единая Россия" в Думе ушел на самоизоляцию

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Думе Владимир Васильев находится на самоизоляции из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба думской фракции единороссов.

"Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев находится на самоизоляции. Сданный им тест показал положительный результат. В связи с этим он работает удаленно", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Васильев "чувствует себя удовлетворительно". "Он вакцинирован. Симптомы обычной простуды", - подчеркивается в сообщении.