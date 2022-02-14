В Ингушетии прививку от коронавируса сделали 95% населения

МАГАС, 14 февраля. /ТАСС/. Иммунизацию от коронавируса в Ингушетии прошли более 270 тыс. человек, что составляет 95% от подлежащего иммунизации населения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"В Ингушетии к 14 февраля число граждан, привитых первым компонентом вакцины, достигло 271 608 человек. Это 76,5 % от общего количества полученной вакцины и 95% - от количества подлежащего иммунизации населения. Вакцинацию завершили - 261 598 человек", - передает пресс-служба слова и.о. министра здравоохранения республики Магомеда-Башира Балаева.

Как сообщается, на данный момент повторной вакцинации подлежат 98 130 человек, второй компонент получили 70% от подлежащих иммунизации.

Также ранее регионом была получена партия вакцины от коронавируса. "Полученные Минздравом 480 доз вакцины для детей уже распределены по медицинским учреждениям. На сегодняшний день на лечении находятся 4 595 человек: 4 241 амбулаторно, 354 человек в стационаре, из них 33 в реанимации, лиц старше 60 лет - 163 человек. Продолжает функционировать 27 прививочных пунктов - 22 стационарных и 5 передвижных. Для проведения вакцинации задействованы 10 выездных мобильных бригад", - цитирует также пресс-служба Балаева.

За все время пандемии в регионе зафиксировано 36 278 случаев заражения коронавирусом, из них 30 944 человека выздоровели, 524 человека умерли.