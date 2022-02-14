Около 2,3 млрд рублей направят на возрождение исторического центра города Белева под Тулой

ТУЛА, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Тульской области направят порядка 2,3 млрд рублей из средств Нового банка развития БРИКС на возрождение исторического центра города Белева, основанного в 1147 году. Работы по благоустройству, реставрации объектов культурного наследия будут выполнены до 2027 года в рамках федеральному проекте по комплексному развитию территорий малых исторических поселений, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"По поручению главы региона [Алексея Дюмина] была подготовлена заявка на участие в федеральном проекте по комплексному развитию территорий малых исторических поселений. Его реализует Министерство культуры РФ совместно с Новым банком развития БРИКС. Созданная по инициативе Алексея Дюмина региональная рабочая группа подготовила концепцию проекта, которая была одобрена на федеральном уровне в феврале 2022 года. В рамках проекта на возрождение центра Белева планируется поступление порядка 2,3 млрд рублей федеральных средств", - говорится в сообщении.

С 2022 по 2027 годы в Белеве планируется отреставрировать шесть объектов культурного наследия, а также реконструировать восемь неиспользуемых зданий, расположенных в центре исторической части города на территории бывшей войсковой части. "Также предполагается благоустройство нескольких улиц, одной площади, двух скверов, участка набережной р. Оки, парка культуры и отдыха, реконструкция инженерной инфраструктуры. Общая площадь благоустройства - около 140 тыс. кв. м", - отметили в пресс-службе.

В результате реализации проекта в городе появится ряд новых учреждений культуры, в том числе музей белевских ремесел, музей истории города, галерея современного искусства, центр русской кухни, выставочный зал филиала высшей школы народных искусств Санкт-Петербурга. "Белев - уникальный исторический город, который благодаря реализации проекта получит новое развитие, в том числе как туристический кластер", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Белев находится в 114 км от Тулы, впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1147 году, включен в национальный туристический проект "Императорский маршрут". В 1837 году Белев посетил цесаревич Александр Николаевич Романов, впоследствии ставший императором Александром II. В мае 1826 года, будучи проездом в городе в доме купцов Дорофеевых умерла вдовствующая императрица Елизавета Алексеевна, которая была женой императора Александра I. Кроме того, в селе Мишенское рядом с Белевым в 1783 году родился русский поэт Василий Жуковский, он был воспитателем наследника престола, будущего императора Александра II.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на шестом саммите организации в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.