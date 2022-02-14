Ограничения помогли снизить заболеваемость COVID-19 у детей в Самарской области на 36%

ТАСС, 14 февраля. Заболеваемость коронавирусом среди детей в возрасте от семи до 14 лет в Самарской области снизилась на 36% на прошлой неделе по сравнению с предыдущей, сообщили в официальном сообществе оперштаба региона во " ВКонтакте ".

"Оперштаб по борьбе с COVID-19: за неделю на 36% реже стали болеть дети в возрасте 7-14 лет, на 28% реже заражаются подростки 15-17 лет. Перелому ситуации в данных возрастных группах способствовало введение дистанционного образования, перенос недельных каникул, запрет на посещение культурных, развлекательных и массовых мероприятий для детей", - написали в группе, отметив, что сейчас оснований для послабления режима нет.

При этом заболеваемость коронавирусом выросла на прошлой неделе среди детей до года на 26%, от одного года до шести лет - на 8,5%, а также в возрастных группах 50-64 лет (рост 21%) и старше 65 лет - на 18%.

В оперативном штабе отметили, что сейчас меньше стали болеть работники транспортной сферы. При этом количество инфицированных выросло среди сотрудников, работающих в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения и оказания услуг.

По данным на 14 февраля, в Самарской области выявили более 270,9 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили около 219, 8 тыс. пациентов, порядка 6,9 тыс. человек скончались от коронавируса.