СМИ: принц Гарри завершил черновой вариант мемуаров

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Британский принц Гарри практически завершил первый вариант рукописи мемуаров - пока без названия, - которые должны быть представлены в окончательном виде в октябре в американское издательство Penguin Random House. Об этом сообщает в понедельник газета Daily Mail.

Сумма контракта с издателями на публикацию воспоминаний 37-летнего сына наследника британского трона принца Уэльского Чарльза достигает, по данным газеты, £14,7 млн ($20 млн). Британская королевская семья была глубоко обеспокоена решением Гарри тайно сотрудничать в написании книги с лауреатом Пулитцеровской премии 2000 года в качестве журналиста Los Angeles Times Джоном Мёрингером. Как соавтор Мёрингер работал над автобиографией теннисиста Андре Агасси и книгой основателя компании Nike Фила Райта "Продавец обуви". Сейчас он стал гострайтером в подготовке воспоминаний принца, которые, по словам издателей, станут "детальным отчетом об опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые сформировали его" как личность.

Гарри "есть что сказать, у него многомиллионный контракт на книгу", приводит издание слова знакомых и друзей принца. "В мемуарной сделке говорится, что они должны включать личные данные и события, связанные с [королевской] семьей, и это будет действительно повествование о его чувствах к своей семье и [взгляд] на то, что произошло в результате разрыва отношений", - отметили они. Ожидается, что книга расскажет о детстве Гарри, службе в армии и браке с американской актрисой Меган Маркл.

Как сказал ранее сам принц, он работает над книгой "не как принц по рождению, а как личность, которой стал". "Я разносторонний человек <...>, и надеюсь, что, рассказывая свою историю - взлеты и падения, ошибки, извлеченные уроки, - я могу помочь показать другим, что, независимо от наших истоков, у нас больше общего, чем мы думаем", - сказал он. "Я глубоко благодарен за возможность поделиться тем, что я узнал за свою жизнь, и рад, что люди прочитают рассказ о моей жизни из первых рук, который является точным и полностью правдивым", - добавил принц.

Особой критике в мемуарах, по утверждению друзей, подвергнется мачеха Гарри - супруга британского принца Чарльза, занимающего первое место в очереди престолонаследия, герцогиня Корнуоллская Камилла. И это может стать предметом особого внимания королевской семьи. Согласно распространенному в начале февраля пресс-службой Букингемского дворца обращению королевы Великобритании Елизаветы II к подданным, монарх хочет, чтобы супруга наследника трона получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда он сам станет королем.

Подготовка к судебным разбирательствам

Елизавета II еще в прошлом году поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд, если заявления ее внука принца Гарри или его супруги американки Меган Маркл будут расценены как клеветнические, проинформировала ранее газета The Sun со ссылкой на неназванный источник в Букингемском дворце.

По его словам, "команда юристов королевской семьи консультируется с фирмами, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни". Основное внимание сосредоточено на мемуарах.

Если кто-то будет назван в книге и "напрямую в чем-то обвинен, это может быть клеветой и нарушением права на неприкосновенность личной семейной жизни", сказал источник. Предупреждение может быть направлено и в издательский дом. Букингемский дворец отказался официально комментировать эту публикацию.

Переезд за океан

Принц Гарри и Меган Маркл около двух лет назад заявили о намерении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. После этого они дали несколько скандальных интервью, обвинив членов королевской семьи и их окружение в расизме и равнодушии к проблемам супругов. Никакие имена при этом названы ими не были.

Герцог и герцогиня переехали в США, приобрели дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где сейчас воспитывают подрастающего сына Арчи и дочь Лилибет Диану. Перестав получать бюджетные средства, которые полагались супругам как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским Netflix.