Противоаварийные работы в Ханском дворце в Крыму планируется завершить к 1 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Контракт с подрядной организацией по проведению противоаварийных работ в Ханском дворце в Бахчисарае заключен, завершить работы планируется к 1 мая. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Руководитель дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Илья Алымчев 8 февраля сообщил, что трещина появилась в стене Свитского корпуса Ханского дворца во время проведения работ на набережной около музейного комплекса. Аксенов ранее сообщал, что проведены первоочередные работы по укреплению здания, дворцу ничего не угрожает.

"Все подготовительные работы уже начаты, примерная стоимость проекта составит около 10 млн рублей, а само завершение всех противоаварийных работ планируется на 1 мая текущего года. Контракт с подрядной организацией уже заключен", - написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что "принят ряд решений для сохранения объекта "Графский корпус" комплекса сооружений "Ханский дворец" в Бахчисарае: создание и установка поддерживающих и подпорных конструкций, а также возведение системы стоек, уменьшающих давление кровли на стену, и прокладка бандажей для стяжки здания и другие".

Дворцовый комплекс в Бахчисарае возвели в XVI веке. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства, на сегодняшний день это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая парков, сейчас - не более 4 га. В состав ансамбля "Ханский дворец" входят 16 объектов культурного наследия федерального значения и один объект культурного наследия регионального значения. Сейчас для осмотра в Ханском дворце доступен единственный уцелевший корпус гарема и два дворика, разбит виноградник. В 2022-2023 годах планируется провести реставрацию гарема.