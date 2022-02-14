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Минздрав утвердил перечень лекарств, влияющих на работоспособность сотрудников авиации

В частности, в перечень препаратов вошли лекарства, угнетающие центральную нервную систему

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ утвердил перечень медикаментов, влияющих на способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением. Соответствующий приказ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов, влияющих на способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением", - говорится в приказе за подписью министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

В перечень препаратов вошли в том числе лекарства, угнетающие центральную нервную систему, содержащие этанол и влияющие на вегетативную нервную систему, опиоидные анальгетики, антипсихотические средства, медикаменты для лечения деменции, противопаркинсонические, противоэпилептические и противоопухолевые средства, а также противомалярийные препараты.

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