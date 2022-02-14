Благотворительный марафон в Новгородской области собрал более 60 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /ТАСС/. Новгородский марафон "Рождественский подарок" собрал более 60 млн рублей в поддержку неполных семей и беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пожертвования внесли более 14,5 тыс. человек, сообщил заместитель председателя правления Фонда поддержки населения Новгородской области "Сохрани жизнь" Анатолий Бойцев.

"Благотворительные взносы в фонд марафона составили 61,8 млн рублей. Свои пожертвования внесли более 14,5 тысячи граждан и более тысячи организаций. <...> В Великом Новгороде и муниципальных районах области была хорошо организована работа по участию в областном марафоне: благотворительные взносы в денежном выражении составили 58,2 млн рублей. Эти средства направлены семьям, которые проживают в этих районах", - сообщил он во время заседания оргкомитета по подведению итогов 30-го областного благотворительного марафона "Рождественский подарок".

В этом году благотворительный марафон "Рождественский подарок" был посвящен помощи неполным семьям с детьми и беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В регионе сегодня проживают более двух тысяч таких семей и 700 беременных женщин, находящихся в трудной ситуации. В ходе марафона конкретную помощь уже получили 1 256 неполных семей и 95 беременных женщин.

Помощь предоставлялась адресно на ремонт жилья, приобретение бытовой техники, мебели, продуктов питания, топлива. Лидерами по сбору благотворительных средств оказались Великий Новгород, Новгородский, Боровичский, Окуловский, Старорусский районы.

"Марафон завершен, но наша общая работа по поддержке новгородцев, находящихся в сложной жизненной ситуации, продолжается. Она проводится постоянно, поскольку одна из главных задач, поставленных перед нами руководством страны, - борьба с бедностью, повышение качества жизни. Считаю, очень важно, чтобы каждый задумывался над тем, как своими руками, идеями, проектами создавать в обществе социально комфортную обстановку, атмосферу взаимной поддержки и доверия", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Марафон "Рождественский подарок" - старейшая благотворительная акция в Новгородской области, она проводится в регионе с 1993 года. В его рамках неравнодушные жители оказывают помощь пожилым, ветеранам, инвалидам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.