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Минэкологии: на подмосковном полигоне "Кучино" не было несчастных случаев с рабочими

По информации из министерства, все оборудование на полигоне работает в штатном режиме

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Информация о несчастном случае на полигоне "Кучино" в Московской области не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на полигоне погиб рабочий, инцидент якобы произошел на производстве по окраске металла: 30-летний мужчина попал в моторный отдел лакокрасочного барабана, в результате чего получил смертельную травму и умер до прибытия врачей.

"Информация, приведенная в сообщении, не соответствует действительности. На рекультивированном полигоне "Кучино" никакого производства, в том числе по окраске металла, не существует. <...> Несчастных случаев не было", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что все оборудование на полигоне работает в штатном режиме.

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