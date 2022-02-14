Пятым ведущим КВН, который временно заменит Маслякова, станет Пельш

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пятым ведущим КВН, который временно заменит Александра Маслякова, станет шоумен и музыкант Валдис Пельш, сообщили ТАСС в телевизионном творческом объединении "АМиК".

"Пятый ведущий - Пельш", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Первого канала, первая игра сезона КВН выйдет в эфир 26 февраля с ведущим Дмитрием Нагиевым.

"Первая игра сезона 26 февраля в 21:20 на Первом канале. <...> Ведущий: Дмитрий Нагиев", - говорится в сообщении. Ранее телеведущий Александр Масляков-младший сообщил ТАСС, что шоумены Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский проведут игры 1/8 финала "Клуба веселых и находчивых" (КВН). Они временно заменят Александра Маслякова, который по состоянию здоровья вынужден пропустить эти игры. По словам собеседника агентства, сам Александр Васильевич и "Первый канал" ведущих 1/8 финала одобрили.

Масляков в видеообращении в Instagram-аккаунте Клуба ранее сообщил, что заболел ковидом, из-за чего не сможет присутствовать на первых играх нового сезона, поэтому несколько выпусков проведут люди, "не чужие игре".

В 1964 году Масляков вместе со Светланой Жильцовой стал соведущим юмористической передачи-игры "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году программа была закрыта руководством Гостелерадио СССР. Масляков вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!", "Веселые ребята", "Песня года". В 1986 году передача "Клуб веселых и находчивых" была возрождена, Масляков вновь стал ведущим программы.