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Правозащитный центр "Мемориал" обжаловал решение Мосгорсуда о его ликвидации

Суд ликвидировал центр за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Правозащитный центр "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом) подал апелляционную жалобу на решение Мосгорсуда о своей ликвидации. Об этом ТАСС рассказал адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы центра.

"Адвокаты "Мемориала" подали апелляцию на решение о его ликвидации", - сказал он, отметив, что дата рассмотрения жалобы станет известна позднее.

Ранее Мосгорсуд ликвидировал "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Параллельно Верховный суд по требованию Генпрокуратуры ликвидировал и международную организацию "Мемориал" за аналогичные правонарушения. Жалоба на это решение будет рассматриваться в Верховном суде 28 февраля.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в России за нарушение закона об иноагентах.

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