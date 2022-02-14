Правозащитный центр "Мемориал" обжаловал решение Мосгорсуда о его ликвидации

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Правозащитный центр "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом) подал апелляционную жалобу на решение Мосгорсуда о своей ликвидации. Об этом ТАСС рассказал адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы центра.

"Адвокаты "Мемориала" подали апелляцию на решение о его ликвидации", - сказал он, отметив, что дата рассмотрения жалобы станет известна позднее.

Ранее Мосгорсуд ликвидировал "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Параллельно Верховный суд по требованию Генпрокуратуры ликвидировал и международную организацию "Мемориал" за аналогичные правонарушения. Жалоба на это решение будет рассматриваться в Верховном суде 28 февраля.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в России за нарушение закона об иноагентах.