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В Дагестане впервые прошла школа информационной открытости для НКО

Для слушателей состоялись интенсивы социального проектирования, разработки сайтов, а также публичной презентации проектов

МАХАЧКАЛА, 14 февраля. /ТАСС/. Школа информационной открытости и медиа-продвижения некоммерческих организаций (НКО) прошла в понедельник в Махачкале на площадке дагестанского педагогического университета. Она собрала более 100 представителей НКО и общественных объединений, сообщил ТАСС начальник отдела по работе с общественными организациями министерства по национальной политике и делам религий Заур Уруджев.

"Школа поддержана в рамках ежегодного конкурса социально значимых проектов министерства по национальной политике и делам религий Дагестана и реализована в регионе впервые. Ее прошли более 100 представителей НКО и общественных объединений. Выбор темы для школы выбран не случайно, ведь современные технологии в условиях пандемии показали обществу новые пути развития и взаимопомощи. Информационная безопасность и продвижение своих продуктов и услуг посредством медиа-продвижения являются необходимым мастерством и умением любого руководителя или члена организации, который заинтересован в ее развитии и процветании", - сказал Уруджев.

Отмечается, что в рамках школы для участников прошли очные образовательные интенсивы социального проектирования, разработки сайтов, а также публичной презентации проектов. Для слушателей школы прошел мастер-класс по фотосъемке.

Проект медиа-школы ведется Центром исламских исследований Северного Кавказа при поддержке Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

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