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"Сколково" поможет госслужащим в Узбекистане повысить квалификацию

По данным министерства инвестиций и внешней торговли республики, "Сколково" выступит партнером проектов "по повышению квалификации сотрудников государственных учреждений, а также государственных и частных компаний Узбекистана"

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /ТАСС/. Московская школа управления "Сколково" примет участие в проектах по повышению квалификации госслужащих в Узбекистане. Соответствующее соглашение подписали в понедельник ректор школы Юрий Левин и замминистра инвестиций и внешней торговли республики Хуррам Тешабаев.

Перед подписанием документа прошли переговоры заместителя премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли страны Сардора Умурзакова и Левина. "В частности, диалог затронул инициативу по созданию в Узбекистане совместной образовательной экосистемы для поднятия профессиональной подготовки управленческих кадров на качественно новый уровень", - сообщили в ведомстве.

"По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки и переподготовки специалистов по вопросам международных экономических отношений, инвестиций и внешней торговли. Документ был подписан ректором школы Юрием Левиным и заместителем министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Хуррамом Тешабаевым", - говорится в сообщении.

По данным министерства, "Сколково" выступит партнером проектов "по повышению квалификации сотрудников государственных учреждений, а также государственных и частных компаний Узбекистана". Предполагается проведение выездных стажировок, создание специальных образовательных модулей и проведение мероприятий по обмену опытом, проинформировали в ведомстве.

Как отметили в Ташкенте, партнерство со "Сколково" позволит разработать и запустить образовательную систему, позволяющую объединить уровень стратегического и операционного менеджмента, а также предоставить доступ к обширному набору знаний и компетенций для повышения эффективности внешнеэкономической деятельности.

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