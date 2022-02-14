В семи регионах запустят проект по карьерному сопровождению молодежи без опыта работы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект по карьерному сопровождению молодежи без образования или опыта работы пройдет в семи регионах России. Для соискателей от 16 до 35 лет будет предусмотрена в том числе профессиональная подготовка и помощь в открытии бизнеса, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"Минтруд подготовил проект постановления, предусматривающий апробацию комплексного подхода по карьерному сопровождению молодежи без образования или опыта работы. Пилот будет проходить в семи регионах России, отобранных федеральным оператором проекта - "WorldSkills Russia". Документ также предусматривает реализацию проекта "Страна мастеров", ориентированного на студентов вузов и колледжей", - говорится в сообщении.

Участниками проекта смогут стать молодые люди от 16 до 35 лет, которые не получили аттестат об общем или среднем общем образовании в текущем или предшествующем году. Также присоединиться смогут те, кто получил основное образование, но не стал получать среднее профессиональное или высшее.

В проекте также смогут принять участие молодые люди, не прошедшие итоговую аттестацию, или те, кто освоил только часть образовательной программы среднего профессионального или высшего образования. Кроме того, программа рассчитана на тех, кто не смог найти работу в течение полугода после завершения обучения, недавно уволенных с военной службы, находящихся в трудной жизненной ситуации и других.

"Для таких соискателей предусмотрено персональное комплексное сопровождение - от карьерного консультирования, профессиональной подготовки и оценки уровня квалификации до трудоустройства или открытия собственного бизнеса, в том числе в формате самозанятого", - пояснили в Министерстве.

В рамках проекта "Страна мастеров" предусмотрено сопровождение и для студентов высших и средних специальных учреждений. Наставники будут курировать молодых людей от этапа обучения и регистрации их в качестве предпринимателей и на платформах для самозанятых до выполнения работ.