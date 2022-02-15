ГД рассмотрит во II чтении законопроект об усилении защиты детей от сексуального насилия

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроекты об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности, об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов, а также обсудит проект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями.

Первый законопроект был принят в первом чтении в 2018 году. Как отмечала ранее одна из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, речь идет о комплексном проекте закона, направленном на усиление мер защиты детей от сексуального насилия. В частности, документ приостанавливает течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы, а также прописывает обязательное психологическое сопровождение детей в ходе следствия. Помимо этого, документ также устанавливает отягчающие наказания, если преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком, несет ответственность за него или обучает в школах и детсадах.

Согласно инициативе, предполагается уголовная ответственность за укрывательство преступления, если о нем стало известно другому лицу из числа знакомых ребенку, в том числе если это лицо не принимало участие в преступлении. Так, за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних младше 14 лет, грозит штраф до 100 тыс. рублей, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на тот же срок. Соответствующие изменения предлагается прописать в статье 316 Уголовного кодекса.

Эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов

Депутаты также намерены рассмотреть во втором чтении законопроект о проведении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в декабре прошлого года. Как отмечают авторы инициативы, цель эксперимента - достижение углеродной нейтральности на территории субъекта РФ. Сам эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года включительно, однако предполагается, что Сахалинская область достигнет цели эксперимента до конца 2025 года. Как уточнял ранее замглавы комитета Госдумы по экологии, охране окружающей среды и природным ресурсам Александр Коган, эксперимент призван в том числе "отработать механизмы, которые будут запущены в будущем по всей территории PФ".

В ходе эксперимента "на практике будет осуществлена проверка методов и инструментов углеродного регулирования, механизмов создания условий для внедрения технологий сокращения выбросов и повышения поглощения парниковых газов", а также отработана методология формирования системы верификации, учета выбросов и поглощения парниковых газов, "заложены предпосылки для международного признания отечественных подходов". Так, для достижения цели эксперимента на уровне субъекта РФ предлагается проводить инвентаризацию выбросов и поглощений парниковых газов. Кроме того, эксперимент также вводит квотирование выбросов парниковых газов и обязывает региональные регулируемые организации соблюдать установленную квоту.

Инициатива обязывает компании представлять более широкую (по сравнению с федеральным уровнем) углеродную отчетность, а также определяет размер квот. Для определения размера квоты предлагается использовать верифицированные сведения о выбросах парниковых газов компании, при этом предполагается, что квоты будут устанавливаться ежегодно. Согласно законопроекту при установлении размера квоты будут учитываться баланс выбросов и поглощений парниковых газов на территории участника эксперимента и необходимый для достижения цели эксперимента темп сокращения выбросов парниковых газов.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2022 года.

Бесплатная госпитализация детей-инвалидов с родителями

Госдума также намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, разрешающий родителям детей-инвалидов находиться с ними в медучреждениях бесплатно. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре прошлого года, его авторами выступили депутаты фракции "Единая Россия" в Думе и сенаторы-единороссы. Законопроект предлагает признать наличие статуса "ребенок-инвалид" достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.

Как ранее пояснял один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сегодня бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет. При этом, подчеркивал Турчак, дети-инвалиды вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице в этот период.