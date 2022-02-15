В акватории Тихого океана на Камчатке ожидаются волны до 10 метров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана на Камчатке из-за циклона. Там ожидаются волны высотой до 10 метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Утром 15 февраля на юго-восточном побережье Камчатки, в Елизовском и Усть-Камчатском районах прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-10 метров. Штормовое предупреждение сохранится до конца суток 16 февраля", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, восточные районы Камчатки окажутся в зоне влияния циклона во вторник. Он принесет на полуостров ветер и метель.