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В Приморье отменили часть междугородних автобусных рейсов из-за снегопада

В некоторых районах высота снежного покрова достигла 40 см

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Автоперевозчики отменяют междугородние автобусные рейсы из Владивостока из-за продолжающегося снегопада в регионе, сообщили ТАСС во вторник в диспетчерской автовокзала Владивостока.

"По неблагоприятным погодным условиям сегодня отменяются рейсы. Решение принимают перевозчики исходя из конкретной ситуации на дорогах. Сегодня уже есть отмены рейсов по северным направлениям - в Хабаровск и Терней, по другим тоже отменяются", - сообщили в диспетчерской.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства края, также отменяются автобусные рейсы по направлению в Дальнегорск, Находку и на юг в Зарубино. По данным краевого дорожного предприятия "Примавтодор", снег уже выпал почти во всех районах края, за исключением Анучинского, Чугуевского и Яковлевского, а также города Арсеньева. Высота снежного покрова местами достигает 40 см.

В понедельник оперативные службы Приморского края были приведены в повышенную готовность. По информации синоптиков, к южной части Приморья с севера подошел атмосферный фронт, который вызвал снег. Ожидается усиление ветра до штормовых значений. 

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