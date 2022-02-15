Опрос: соблюдения дресс-кода на видеосозвонах требуют 12% российских компаний

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Правила дресс-кода для видеосозвонов с коллегами присутствуют в 12% российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, проведенного среди представителей 1 000 предприятий и организаций, где сотрудники работают дистанционно.

"Сегодня 12% работодателей требуют от персонала соблюдения дресс-кода во время созвонов в режиме видео на удаленке. В прошлом году подобные правила действовали в каждой десятой компании", - говорится в аналитике сервиса.

Среди предприятий и организаций с различной штатной численностью дресс-код на удаленке чаще всего действует в компаниях среднего и крупного бизнеса (16% и 14% соответственно).

Чаще всего требования к внешнему виду персонала во время видеосозвонов предъявляют в банках (16% из принявших в опросе финансовых организаций), также дресс-код действует у 6% строительных организаций и 8% IT-компаний.