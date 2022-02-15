В Москве представили сборник документов о тайных войнах СССР "от Сталина до Горбачева"

Презентация, прошедшая в понедельник вечером, была приурочена ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля, ранее - День памяти воинов-интернационалистов), передает корреспондент ТАСС. В сборнике на 439 страницах собраны около 500 подлинных документов, еще недавно имевших гриф секретности. Многие фотографии из личных архивов свидетелей и участников событий того времени публикуются впервые для широкой аудитории.

"Среди наших фолиантов, которыми мы занимаемся, это была самая трудная книга. Мук мы приняли очень много, потому что никаких документов, фотографий в открытом доступе мы не нашли. Спасибо МИД, спасибо Минобороны, спасибо архивам других организаций, которые нам помогли что-то добыть, и, конечно, ветеранам боевых действий. <...> Надеюсь, что мы внесли свою лепту в то, чтобы открыть имена и подвиги наших людей, которые были до сих пор неизвестны", - сказал на презентации руководитель проекта, главный редактор и генеральный директор медиагруппы "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин.

Сам Сунгоркин работал в 1980-е годы по линии ЦК ВЛКСМ в Мозамбике, где тогда шла кровопролитная гражданская война, участвовал в создании комсомольских ячеек на реке Лимпопо. Эту работу обеспечивали тогда никому не известные советские вертолетчики, имена которых не раскрывались, они помогали соотечественникам выбраться в том числе из возникавших чрезвычайных ситуаций.

Воины-интернационалисты

Эти и другие доказательства советского участия в конфликтах за рубежом тогда не разрешалось как-то документировать, рассказал спортивный тележурналист Виктор Гусев, помогавший в составлении книги. После окончания Московского института иностранных языков имени Мориса Тореза в 1977-1979 годах Гусев полетел в Эфиопию во время вооруженного конфликта этой страны с Сомали, был там переводчиком военных советников СССР. За свою работу получил впоследствии медаль "За боевые заслуги".

"Запрещалось фотографировать, у меня нет ни одного фото в военной форме, тем более что форма была натовская. Эфиопы приняли все наше вооружение, нашу организацию армии, но сказали, что "все-таки мы будем придерживаться более удобной в нашем климате формы". Поэтому тем более не разрешалось фотографировать", - поделился журналист.

При этом он подчеркнул, что подобные командировки в горячие точки не были "обязаловкой", как многие думают, действительно, нельзя было отказаться от призыва в армию, а вот отказаться лететь на войну - вполне возможно. Как у самого Гусева, так и у его родных спрашивали мнение на этот счет перед отправкой, засвидетельствовал журналист.

"Мы были там именно по велению души, по велению нашей совести. Мы были воспитаны интернационалистами. Многие сейчас пишут другое, эта полемика до сих пор не прекращается... Но мы были именно воины-интернационалисты - настоящие, подлинные", - пояснил участник боевых действий в Анголе и Мозамбике, секретарь Союза ветеранов Анголы полковник в отставке Виктор Шальнев.

"Все было не зря"

Как рассказал помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, советские, российские военнослужащие в ХХ веке участвовали в 47 войнах и вооруженных конфликтах на территории 22 стран. В их числе Китай, Израиль, Корея, Вьетнам, Египет, Лаос, Алжир, Камбоджа, Ангола, Ливан, Мозамбик, Эфиопия.

"Можно спорить, в какой степени стоило вмешиваться или не стоило вмешиваться, стоило нам идти навстречу нашим союзникам <...> или не стоило, об этом можно говорить бесконечно. Но правда заключается только в одном - что куда бы ни приходили наши ребята в форме зачастую без опознавательных знаков и с автоматами Калашникова, вслед за ними, во-первых, всегда наступал порядок. Всегда мы защищали слабых, давали отпор террористам, бандитам, пытались установить мир на земле. Во-вторых, всегда вслед за парнями с калашниковым шли инженеры, врачи, бесконечные грузы гуманитарной помощи, строились электростанции, дороги. А когда наши уходили, вот тогда местные и понимали, что такое ужасы гражданской войны", - сказал Мединский.

Тележурналист Алексей Поборцев, бывший в 1988-1990 годы военным переводчиком в составе группы советских специалистов в Анголе, тоже уверен, что "все было не зря". В той же Анголе сейчас у России много друзей, там даже, по его словам, "все население пророссийское", с этой страной хорошие, дружественные отношения, несмотря на беспрецедентное давление Запада на Россию и ее союзников.

Председатель попечительского совета РВИО Сергей Иванов, в 2001-2007 годы бывший министром обороны РФ, в беседе с журналистами обратил внимание на то, что когда говорится об участии советских войск в тех или иных военных конфликтах, это совсем не значит, что СССР непосредственно участвовал в боевых действиях в Азии, Африке, на Ближнем Востоке. Солдат как раз нигде не было - были только офицеры, которые не воевали в прямом смысле этого слова, а являлись инструкторами, советниками, специалистами по обслуживанию техники, разминированию и другим вопросам. Как, например, в Эфиопии, где против Сомали в 1977-1978 годы воевали кубинцы, а СССР был представлен на уровне военных советников.

"Читая эту книгу, я просто выписал себе данные о наших потерях: в Эфиопии и конфликте с Сомали - 33 человека, в Мозамбике - 21 человек, в Анголе, где война продолжалась 16 лет, погибло 54 советских гражданина. Это говорит о том, что в то время очень берегли людей и старались исключить возможность их гибели. Конечно, исключить совсем невозможно ни в какой войне, иначе это не война. Но делать все для того, чтобы сохранить людей, это действительно делалось. <...> И когда мы говорим о выполнении воинского долга и интернационализме, я считаю, что то время было абсолютно правильным", - заключил Иванов.