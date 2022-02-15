В Хабаровском крае выпало до 70% месячной нормы снега за четыре дня

ХАБАРОВСК, 15 февраля. /ТАСС/. Циклон принес осадки и ветер на территорию Хабаровского края, с субботы выпало до 70% месячной нормы снега. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Дальневосточном гидрометцентре.

"Западный циклон вышел в Охотское море, набрал энергии, выносная масса принесла хорошие осадки. За весь процесс, начавшийся на выходных, выпало до 70% месячной нормы снега в Хабаровске, до 50-70% - в районах Хабаровского края", - сказали в гидрометцентре.

Там уточнили, что в Хабаровске выпало восемь мм снега, а в районах края - до 10 мм, поднялся ветер. Так, в краевой столице и в Комсомольске-на-Амуре ветер дует со скоростью 12 м/с, на остальной территории - 5-7 м/с. Ветреная погода сохранится и завтра, но в целом начнет улучшаться. Циклон смещается в сторону Камчатки.

Из-за снега и гололедицы со вчерашнего дня ограничено движение пассажирских автобусов на участке ФАД Р-297 по мосту через Амур.