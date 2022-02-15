Власти Хабаровского края направят на поддержку садоводов и огородников около 2,4 млн руб.

ХАБАРОВСК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае компенсируют часть затрат садовых товариществ на инженерное обеспечение территорий и технологическое присоединение к сетям, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев во вторник в своем Telegram-канале .

"Мы продолжаем практику поддержки товариществ садоводов и огородников в крае. <...> В 2022 году министерством сельского хозяйства и продовольствия края на эти цели направлено около 2,4 млн рублей", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что будут возмещены затраты на обеспечение садовых некоммерческих товариществ электроснабжением, водоснабжением и водоотведением. Также средства краевой субсидии могут быть направлены на благоустройство земельных участков общего назначения.

"Механизм такой: члены товарищества за счет взносов производят работы, а затем проходят конкурсный отбор в том муниципальном образовании, на территории которого находятся. Субсидия предоставляется в размере не более 50% от понесенных ими затрат. И не более 500 тыс. рублей за один год", - пояснил губернатор.

В этом году финансирование выделено шести муниципальным образованиям края, что позволит поддержать не менее 19 СНТ в городах Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, а также в Хабаровском, имени Лазо и Вернебуреинском районах, уточняется на сайте краевого правительства. Общее количество садоводов, которые получат финансовую поддержку, составит более 1,5 тыс. человек. В прошлом году на этот вид господдержки Минсельхоз края распределил около 2 млн рублей. Средства тогда получили 13 товариществ. Такая поддержка предоставляется в регионе с 2012 года.