Сотрудники центра "Лидер" МЧС спасли 5 тыс. человек за 28 лет работы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России принял участие в 2 тыс. операций за 28 лет своей работы, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"За 28 лет своего существования личным составом центра проведено более 2 тыс. спасательных, гуманитарных и специальных операций. Были спасены жизни более 5 тыс. человек, из районов чрезвычайных ситуаций эвакуировано свыше 3 тыс. пострадавших. В различные регионы страны и мира доставлено более 300 тонн грузов гуманитарной помощи, обезврежено и уничтожено свыше 100 тыс. взрывоопасных предметов", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники центра участвовали в операциях во многих странах, например в Афганистане, Индии, Японии, Индонезии, Сербии, Непале. Кроме того, они обезвреживали боеприпасы в Крыму, Тверской области и Москве. Водолазы проводили работы, участвовали в ликвидации боеприпасов времен войны в акватории Черного моря, на подводном потенциально опасном объекте в Балтийском море. Последние два года специалисты РХБ защиты дезинфицировали от коронавируса социально значимые объекты города Москвы и Московской области.

"Также спасатели проводили сложнейшие работы по подъему вертолета, потерпевшего крушение в акватории Балтийского моря, поисковые работы в акватории Баренцева моря на месте крушения рыболовецкого судна, ликвидировали последствия природных пожаров в Республике Мордовия, паводков - в Крыму", - добавили в МЧС.