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Пандемия COVID-19

На Камчатке продлили антиковидные ограничения до конца марта

В регионе отмечается максимальный суточный показатель заболеваемости COVID-19 с начала пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Камчатки продлили действие некоторых ограничительных мер, ранее введенных на полуострове из-за пандемии коронавируса, до конца марта, сообщается на сайте правительства региона.

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"По решению оперативного штаба в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией ограничительные меры в крае будут продлены до 31 марта 2022 года. Соответствующие изменения будут внесены в постановление губернатора", - говорится в сообщении.

В краевом Минздраве ТАСС уточнили, что в настоящий момент фиксируется максимальное с начала пандемии количество заразившихся коронавирусом за сутки - почти 400 человек. На закрытый режим работы переведены Паратунский дом престарелых, Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов и Елизовский дом-интернат психоневрологического типа, посещения этих учреждений запрещены. При это власти Камчатки фиксируют увеличение темпов вакцинации населения за последнюю неделю - до 400 человек в сутки.

Из-за распространения в регионе коронавируса с начала ноября прошлого года в учреждения органов власти, заведения общепита на Камчатке можно попасть только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 138 тыс. человек.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
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