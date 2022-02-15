Десять соколов из тульского питомника впервые выпустят на Алтае

БАРНАУЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Фонд "Сапсан" из Тулы впервые передаст пять птенцов и пять взрослых соколов из питомника для выпуска весной 2022 года в дикую природу Алтайского края и Республики Алтай. Птицам сделают татуировки и установят трекеры передвижения, сообщила ТАСС представитель Всемирной конфедерации этноспорта, руководитель охотничьего клуба "Царская псовая охота" Кристина Карамышина.

"Мы достигли договоренности с фондом "Сапсан" из Тулы о том, что питомник выдаст нам пять взрослых птиц и пять птенцов для выпуска в рамках нашей программы реинтродукции. Такая договоренность достигнута впервые, раньше тульский питомник с нами не работал. Птиц мы планируем выпустить в мае на территории Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай и на особо охраняемой территории Алтайского края. Птенцов, которых мы выпускаем методом подсадки, планируется подсаживать в конце июня", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, питомник поставит на Алтай темных соколов-балобанов. Для их существования в дикой природе территория этих двух регионов является оптимальной. Всем птицам планируется набить татуировки, благодаря которым они будут защищены от браконьеров в случае поимки - птицу с татуировкой невозможно продать на черном рынке для дальнейшей соколиной охоты.

"В настоящее время мы решаем вопрос о том, чтобы установить на птиц трекеры и отслеживать их дальнейшие передвижения и судьбу. Планируется установка минимум двух трекеров. Раньше мы такую практику не применяли. Это будет организовано впервые", - подчеркнула Карамышина.

Она уточнила, что в настоящее время на Алтае занимаются оформлением разрешений на выпуск птиц. Работа с тульским питомником будет продолжена и в последующие годы.

О восстановлении популяции соколов-балобанов на Алтае

В январе 2021 года Сайлюгемский нацпарк объявил о начале долгосрочной программы восстановления численности сокола-балобана. Птенцы и взрослые особи, выращенные в Алтайском крае, будут выпускаться на территории Республики Алтай. Ранее птенцов выпускали только на территории Алтайского края. Впервые в прошлом году птицам, которых выпускают на волю и птенцам, которых подсаживают в гнезда к взрослым птицам, сделали метки, которые смогут защитить птиц в случае их отлова браконьерами в дикой природе. Эта методика разработана именно на Алтае.

Большая часть мировой популяции балобанов гнездится в Азии. По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность вида сократилась вдвое: в России обитает не более 1 200 гнездящихся пар. Только в России на границе республик Алтай и Тува обитают уникальные балобаны темной окраски, практически полностью уничтоженные браконьерами. Основная причина сокращения популяции - нелегальный отлов с целью контрабанды преимущественно в арабские страны, где популярна соколиная охота.