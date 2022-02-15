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В несколько регионов РФ придут сильные морозы в ближайшие дни

В них ожидается минус 35-40 градусов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Юг Красноярского края, Хакасию, Забайкалье, Иркутскую область, Тыву, Бурятию и Чукотку ожидают морозы до минус 35-40 градусов в ближайшие дни. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге Сибири аномалии отрицательные. На юге Краснодарского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Тыве, Бурятии настоящая сибирская зима - температура ночью будет опускаться до минус 30-35 градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, до 35-40 градусов мороза также ожидается на Чукотке.

Теги
РоссияИркутская областьТываБурятияХакасияЗабайкальский крайКрасноярский крайЧукотский автономный округВильфанд, Роман Менделевич
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