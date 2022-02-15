В Австралии медсестры бастуют из-за низкой зарплаты и тяжелых условий труда

СИДНЕЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Несколько тысяч сотрудников государственных больниц и клиник австралийского штата Новый Южный Уэльс присоединились во вторник к забастовке с требованием повышения оплаты труда и обеспечения его безопасности. Как сообщили в ассоциации медсестер и акушерок штата (NSWNMA), забастовку медработников поддержали профсоюзные объединения учителей региона и объединенный профсоюз Австралии.

В NSWNMA подчеркнули, что медсестры и акушерки приняли столь решительные меры для того, чтобы "премьер-министр штата Новый Южный Уэльс [Доминик Перротт] прислушался к жалобам медработников на нарушение требований безопасности их труда, и обратил внимание на нехватку персонала в больницах, клиниках и родильных домах". "Общество должно услышать правду о том, что нынешняя численность младшего медперсонала [в государственных больницах и клиниках] недостаточна, это небезопасно для сотрудников и подвергает риску пациентов", - указали в ассоциации. Кроме того, сотрудники государственных клиник требуют повышения зарплаты более чем на обещанные правительством 2,5% в знак признания их труда во время пандемии, когда нагрузка на и без того работающих сверхурочно медсестер и санитаров значительно возросла и оказалась сопряжена с риском заразиться коронавирусом.

В среднем зарплата младшего медперсонала в госклиниках штата составляет 41 австралийский доллар в час ($29), при полном рабочем дне и пятидневной рабочей неделе их ежемесячный заработок, в зависимости от стажа и опыта работы, может колебаться от 6,5 тыс. австралийских долларов ($4,6 тыс.) до 8 тыс. австралийских долларов ($5,7 тыс.). Ежегодно правительство штата индексирует зарплату младшего медицинского персонала на 1,5% - 2,5%.

По данным регионального Минздрава, в забастовке приняли участие по меньшей мере 5 тыс. медсестер и акушерок из десятков больниц штата, однако большинство из них вернулись к своим обязанностям сразу после полудня (04:00 мск). В течение 24 часов будут бастовать только сотрудники нескольких крупнейших больниц Сиднея.

По данным NSWNMA, в больницах и клиниках Нового Южного Уэльса в настоящий момент работают порядка 73 тыс. медсестер, акушеров и санитаров, однако, исходя из средней численности пациентов в государственных медучреждениях, их должно быть на 7,5 тыс. больше, а к 2030 году, как ожидается, незанятыми окажется не менее 13 тыс. позиций из числа младшего медперсонала.