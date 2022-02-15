На Островах Кука выявили первый случай заражения коронавирусом

СИДНЕЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен на Островах Кука, прежде считавшихся полностью свободными от COVID-19. Об этом во вторник сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на премьер-министра страны Марка Брауна.

Согласно заявлению премьера, инфицированный гражданин страны, прибывший 10 февраля из Новой Зеландии, был изолирован сразу после подтверждения диагноза, однако до этого он посетил несколько общественных мест. "В рамках этого случая был издан приказ об обязательной изоляции для пациента и двух его спутников. Все они останутся в карантине до тех пор, пока их анализ на COVID-19 не будет отрицательным", - уточнил Браун.

Медикам известно, что инфицированный, будучи заразным, посетил несколько баров и ночных клубов, а также отделение банка и супермаркет. Министерство здравоохранения островного государства устанавливает личности тех, кто мог контактировать с ним, чтобы направить их на тестирование, однако медики предупреждают, что стране, по всей видимости, стоит подготовиться к широкому распространению вируса.

Власти Островов Кука пока не могут сказать, какой штамм коронавируса вызвал заболевание у гражданина страны, поскольку образцы анализов зараженного были отправлены для генетического исследования в Новую Зеландию. Правительство страны пока воздержалось от введения жестких санитарных ограничений, однако выполнение пассажирских авиарейсов на территорию островного государства было приостановлено на семь дней (до 22 февраля 2022 года).

Острова Кука за время пандемии не зарегистрировали ни одного случая инфицирования коронавирусом. Хотя страна считалась полностью свободной от инфекции, ее власти провели активную прививочную кампанию, вакцинировав с осени 2021 года более 96% своих взрослых жителей. Всего на территории архипелага проживают 13,2 тыс. человек.