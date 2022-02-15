В Приамурье обновят автопарк противопожарных служб на 117,4 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Пожарные автомобили на сумму 117,4 млн рублей будут приобретены в Амурской области в 2022 году. Уже поступило восемь автоцистерн, сообщила во вторник пресс-служба министерства лесного хозяйства области.

"В Амурскую область начали поступать пожарные автомобили для огнеборцев противопожарной службы. Из областного бюджета на обновление автопарка выделено 117,4 млн рублей. В настоящее время в Приамурье уже поступило восемь пожарных автоцистерн, к концу февраля ожидается прибытие еще четырех", - говорится в сообщении.

Пожарные автомобили укомплектованы пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным инструментом, что позволяет оказать помощь амурчанам в любой ситуации, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях.

В министерстве лесного хозяйства области отметили, что в течение трех лет автопарк пожарных частей региона пополнился десятью автоцистернами и одной автолестницей.

Амурская область входит в число регионов, которые каждый год страдают от лесных пожаров, 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2021 году сумма ущерба лесному фонду от природных пожаров по сравнению с 2020 годом снизилась почти вдвое - с 34 млн рублей до 18 млн рублей. По оценке министерства лесного хозяйства, улучшения показателей удалось достичь благодаря запрету на любые виды отжигов в весеннее время, поэтапное введение особого противопожарного режима на территориях муниципальных образований, а также за счет технического оборудования - комплекса "Лесохранитель" и систем дистанционного мониторинга пожаров, мобильного приложения "Термические точки".