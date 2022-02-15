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Павел Воля представит книгу "Петтерсы. Дети океанов"

Приключенческий роман рассчитан на читателей всех возрастов
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Телеведущий, шоумен и актер Павел Воля написал свой первый приключенческий роман для всех возрастов "Петтерсы. Дети океанов". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса Storytel, который представил книгу в аудиоформате.

"Российский стендап-комик и телеведущий Павел Воля выпустит свой первый приключенческий роман для всех возрастов "Петтерсы. Дети океанов". Аудиокнигу уже можно слушать в международном сервисе Storytel", - рассказали в пресс-службе.

Бумажная версия выйдет 20 марта в издательстве "Рипол классик". События романа происходят в конце XIX века. Мама девятилетнего героя Майкла уезжает в Полинезию. Впоследствии мальчик вместе с сестрой Эйшей и папой Джорджем отправляются в плавание, чтобы ее разыскать.

В создании книги приняла участие семья Воли. По словам шоумена, все началось со сказки, которую они с супругой рассказывали дочери и сыну на ночь. "Наши дети невольно стали прототипами главных героев. В какой-то момент сказка стала настолько большой, что уже не хватало недели на то, чтобы рассказать ее по частям перед сном. И стало понятно, что надо писать книгу", - рассказал он в предисловии к книге.

Аудиоверсию романа, кроме Воли, озвучили актер театра и кино Сергей Бурунов, телеведущая Ляйсан Утяшева, резидент Comedy Club Гарик Харламов, актеры Григорий Перель и Кирилл Радциг и многие другие.

"Блестяще справились со своими ролями все, кто участвовал. Я всем безумно благодарен. Для понимания, что ждет нашего слушателя: вспомните аудиоспектакли, которые мы слышали по радио в нашем детстве. Точно такое же по ощущениям, но очень современно по исполнению", - отметил Воля.

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