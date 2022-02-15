Фирма, готовившая финотчетность Трампа, разорвала отношения с Trump Organization

ТАСС, 15 февраля. Американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars, ранее занимавшееся проверкой и подготовкой финансовой отчетности экс-президента США Дональда Трампа и частных предприятий членов его семьи, разорвало отношения с компанией Trump Organization. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times.

Согласно информации издания, 9 февраля фирма направила в Trump Organization письмо, в котором уведомила компанию о своем решении разорвать связи и сообщила, что больше не может отвечать за годовую финансовую отчетность Трампа. Как отмечает газета, фирма составляла финансовую отчетность на основании сведений, предоставляемых Трампом и его компанией.

В письме Mazars рекомендовала компании отозвать документы о бухгалтерском балансе с 2011-го по 2020 год. Фирма отметила, что не обнаружила существенных расхождений между информацией, предоставленной Trump Organization, и реальной стоимостью активов компании, однако, учитывая "совокупность обстоятельств", фирма предписала компании уведомить тех, кто получал отчетность, что этим документам больше нельзя доверять.

Trump Organization отказалась прокомментировать сообщение, указывает The New York Times.

История расследования

Летом 2021 года федеральный судья в Вашингтоне поручил американскому подразделению Mazars предоставить Комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США часть документов финансовой отчетности бывшего президента США Дональда Трампа. В 2019 году председатели нескольких комитетов Палаты представителей потребовали от фирмы Mazars, проверяющей и готовящей финансовую отчетность главы государства и частных предприятий членов его семьи, предоставить налоговые декларации Трампа за последние годы. В конце февраля 2021 года комитет по надзору и правительственной реформе вновь направил американскому подразделению Mazars такую повестку. В феврале 2021 года информация о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization за восемь лет была предоставлена прокурору американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрусу Вэнсу.

В июле 2021 года Trump Organization и лично ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищении имущества и подделке документов. По сведениям телеканала CNN, следователи также в течение продолжительного времени пытались добиться от Вайссельберга показаний, которые могли бы использовать против Трампа. Экс-президенту пока обвинений не предъявили. Расследование в отношении компании Трампа проводит генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, а также прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс. Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Экс-президент отрицает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования "величайшей охотой на ведьм", инициированной демократами в отношении него и его сторонников.